PSG : Trois renforts annoncés pour l'année prochaine !

Alexis Brunet

Face au Bayern Munich, le PSG a perdu son premier match de Ligue des champions de la saison, mais également trois joueurs. Achraf Hakimi, Nuno Mendes et Ousmane Dembélé se sont tous blessés face aux Bavarois et ils ne devraient pouvoir faire leur grand retour à la compétition avec Paris que l’année prochaine, d’après un ancien préparateur physique du club de la capitale.

Du fait d’une très courte préparation et de vacances réduites, les joueurs du PSG se blessent très souvent depuis le début de la saison. Presque tous les titulaires parisiens sont passés par l’infirmerie depuis la reprise et cela ne semble pas s’arrêter. Face au Bayern Munich, le club de la capitale a encore perdu trois éléments.

Nuno Mendes, Achraf Hakimi et Ousmane Dembélé sont blessés Le match face au Bayern Munich a laissé des traces au PSG. Outre le fait que les Parisiens se sont inclinés (1-2), ils ont surtout perdu trois joueurs sur blessure : Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi et Nuno Mendes. Un énorme coup dur pour Luis Enrique qui va donc devoir faire pendant un moment sans plusieurs de ses cadres, d’autant que Désiré Doué est lui aussi à l’infirmerie depuis quelques jours.