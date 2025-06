PSG : Rolex, lingots d'or... Le prank organisé avec Dembélé !

Dernièrement, le rappeur Sam’s a beaucoup fait parler de lui. On l’avait notamment vu dans une vidéo en train d’offrir une Rolex à Ousmane Dembélé, puis dans une autre en train de jouer avec des lingots d’or. Mais alors que l’on pouvait croire que le comédien avait perdu la tête, tout cela était en fait une stratégie commerciale pour la sortie de son nouvel EP : Moebius.

Le rap est souvent en proie à de nombreux clichés et Sam’s s’est amusé de cela dernièrement. Le rappeur devenu comédien avait notamment posté une vidéo avec Ousmane Dembélé dans laquelle on le voit offrir une montre Rolex au joueur du PSG . Mais ce n’est pas tout, car il avait également quelque peu déchaîné la critique en se filmant avec de nombreux lingots d’or, comme pour montrer que l’argent n’était pas un problème pour lui.

Une stratégie commerciale derrière tout cela

Des vidéos qui ont fait le buzz, mais il y avait une explication à cela. En effet, Sam’s jouait un rôle et tout cela n’était qu’une stratégie commerciale afin de faire la promotion de son nouvel EP : Moebius. Le rappeur est d’ailleurs revenu sur cette idée lors d’un live Twitch de DVM. « Je ne voulais pas qu’il me follow (Dembélé), c’est fait exprès, pour que les gens commentent derrière 'ah regardez, il le follow même pas'. C’est pour ça que je suis allé de surenchère en surenchère. J’ai vu vraiment comment les gens ils sont cons. Aujourd’hui tu sors un teaser, un premier single, les gens s’en battent les reins. Aujourd’hui, quand tu sors un projet artistique, ils ne regardent que le gossip. J’ai voulu jouer le jeu, en incarnant le rappeur le plus médiocre possible pour qu’ils y croient, et leur balancer ensuite le vrai projet. »