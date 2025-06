PSG : Riolo confirme un départ historique !

La rédaction

Alors que le PSG savoure sa première victoire en Ligue des champions, la question d’un départ du Parc des Princes refait surface. La direction étudie l’idée d’un stade plus grand en Île-de-France, un projet qui divise fortement les supporters. Daniel Riolo et la maire Rachida Dati se sont exprimés sur ce sujet sensible.

«Je ne veux pas qu'ils quittent le Parc» Interrogé dans l’After Foot à propos de ce départ du PSG du Parc des Princes, Daniel Riolo confirme cette idée : « Si le PSG ne peut pas quitter le Parc maintenant, après une telle soirée de festivités ? Au contraire, tu peux très bien vendre l'idée que : "maintenant, on a gagné là. Une nouvelle page s'ouvre. On est un prétendant (à la Ligue des Champions) chaque année, donc il nous faut un stade plus grand." En storytelling, tu peux très bien raconter ça. Moi, je ne veux pas qu'ils quittent le Parc, mais c'est une histoire qu'ils peuvent écrire. Tu as bien vu que le PSG et sa direction ont bien fait en sorte de sectariser et de chasser tous ceux qui aiment le club depuis des années, mais qui ne pensent plus comme eux. »