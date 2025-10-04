PSG : Pression maximale, Luis Enrique hallucine !

Mercredi, Quentin Ndjantou a fait ses grands débuts avec le PSG en Ligue des champions contre le FC Barcelone. À en croire Luis Enrique, l’attaquant n’était pas trop stressé pour ce match de très haut niveau. Une sorte de décontraction qui fait halluciner l’entraîneur parisien, qui adore la mentalité du joueur de 18 ans.
Dernièrement, le PSG fait face à de nombreuses blessures. Pour le déplacement sur la pelouse du LOSC, le club de la capitale sera par exemple encore privé de Fabian Ruiz, Joao Neves, Marquinhos, Désiré Doué et Ousmane Dembélé. Des indisponibilités qui ont poussé Luis Enrique à faire appel à plusieurs jeunes du centre de formation.
Première apparition en professionnel pour Quentin Ndjantou
Contre le FC Barcelone mercredi, Luis Enrique avait décidé de titulariser trois jeunes issus du centre de formation, Warren Zaïre-Emery, Senny Mayulu et Ibrahim Mbaye, mais ce n’est pas tout. En effet, en fin de match Quentin Ndjantou a également fait son apparition. L’attaquant de 18 ans a donc disputé ses premières minutes en Ligue des champions et il avait fait de même quelques jours auparavant en Ligue 1 avec une entrée face à Auxerre.
« C'est surprenant »
En conférence de presse ce vendredi, Luis Enrique est revenu sur la personnalité de Quentin Ndjantou et plus globalement des jeunes du PSG. L’entraîneur du club de la capitale hallucine complètement devant leur courage notamment. Ses propos sont rapportés par RMC Sport. « Ce qui est différent par rapport à avant, c’est le caractère des jeunes. Ils sont très ouverts et courageux. J'ai fait une blague sur Quentin Ndjantou. Contre le Barça, pour ses débuts en Ligue des champions, j'étais plus nerveux que lui (sourire) ! C'est surprenant, mais c'est joli de voir cette mentalité. J'aime cette mentalité. »