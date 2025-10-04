PSG : Pression maximale, Luis Enrique hallucine !

Alexis Brunet

Mercredi, Quentin Ndjantou a fait ses grands débuts avec le PSG en Ligue des champions contre le FC Barcelone. À en croire Luis Enrique, l’attaquant n’était pas trop stressé pour ce match de très haut niveau. Une sorte de décontraction qui fait halluciner l’entraîneur parisien, qui adore la mentalité du joueur de 18 ans.

Dernièrement, le PSG fait face à de nombreuses blessures. Pour le déplacement sur la pelouse du LOSC, le club de la capitale sera par exemple encore privé de Fabian Ruiz, Joao Neves, Marquinhos, Désiré Doué et Ousmane Dembélé. Des indisponibilités qui ont poussé Luis Enrique à faire appel à plusieurs jeunes du centre de formation.

Première apparition en professionnel pour Quentin Ndjantou Contre le FC Barcelone mercredi, Luis Enrique avait décidé de titulariser trois jeunes issus du centre de formation, Warren Zaïre-Emery, Senny Mayulu et Ibrahim Mbaye, mais ce n’est pas tout. En effet, en fin de match Quentin Ndjantou a également fait son apparition. L’attaquant de 18 ans a donc disputé ses premières minutes en Ligue des champions et il avait fait de même quelques jours auparavant en Ligue 1 avec une entrée face à Auxerre.