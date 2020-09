Foot - Polémique - PSG - OM

PSG/OM - Polémique : Villas-Boas se prononce sur les sanctions !

Publié le 18 septembre 2020 à 12h45 par La rédaction

A la suite de la défaite de Marseille face à Saint-Etienne, André Villas-Boas s'est exprimé sur les sanctions infligées à ses joueurs par la commission de discipline.

Après un classique électrique qui s’est fini avec cinq cartons rouges et de nombreuses autres polémiques, le bilan est assez lourd pour le PSG et l’Olympique de Marseille, la commission de discipline ayant rendu son verdict mercredi soir. Alors que Dario Benedetto sera de retour dimanche contre le LOSC après avoir purgé son seul match de suspension hier contre Saint-Etienne, les sanctions sont plus lourdes pour les autres expulsés. Si Neymar et Leandro Paredes se sont vus infliger trois matchs de suspension dont un avec sursis, les sanctions les plus lourdes sont pour Jordan Amavi, qui sera absent trois matchs, et Layvin Kurzawa, suspendu six matchs ferme. Alors que Thomas Tuchel n’a pas souhaité réagir à ces sanctions mercredi soir après la victoire du PSG face à Metz, André Villas-Boas trouve quant à lui les sanctions plutôt justes.

« C’est ce que j’attendais »