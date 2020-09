Foot

Football : tous les matchs à présent disponibles en streaming

Publié le 15 septembre 2020 à 9h24 par La rédaction mis à jour le 15 septembre 2020 à 10h29

Les saisons se succèdent et ne se ressemblent pas. Chaque année, les équipes de premier league surprennent et certaines excellent là où on ne les attend pas. En 2020, 380 rencontres sont planifiées engageant les plus grands clubs d'Europe ! Seul le streaming permet de n'en rater aucune.

Le sport en streaming : ça vaut le coup ?

Les passionnés vont immédiatement répondre oui à cette question puisque tous les clubs engagés ont une chance d'aller en finale, même si certains pronostics annoncent déjà les vainqueurs. Analyser la technique de chaque joueur, pouvoir critiquer l'arbitre et commenter les actions du goal n'est possible qu'en se repassant les images. Rappelons également que les championnats de Premier League permettent aux clubs d'accéder aux places qualificatives pour l'UEFA Champions League et de montrer leurs points forts. Chaque match premier league a donc son importance pour la suite. Si voir les matchs en direct est un peu plus captivant, le téléchargement est l'unique solution pour profiter de chaque minute et revoir les temps forts, une, deux ou même dix fois. Pourquoi ne pas opter pour le streaming gratuit ? Simplement, parce que les spots publicitaires envahissent l'écran et ne permettent pas de bénéficier pleinement de son programme.

Ce qu'apporte le streaming ?

Les offres de streaming, comme celles de RMC Sport, garantissent de voir en intégralité toutes les rencontres, soit pour la premier league, 380 matchs. Le championnat d'Angleterre, par exemple, est visible, comme chaque compétition, en qualité HD et en 100 % digital. Tous les opérateurs internet français permettent l'accès aux émissions RMC depuis n'importe quel appareil : tablette, pc ou smartphone et il suffit d'installer un câble HDMI pour en profiter sur l'écran TV. En prime, il est possible de voir ses vidéos n'importe où, y compris à l'étranger, durant ses vacances au camping ou en haute-montagne.



Europa League, Champions League, Premier League, UEFA... Avant chaque match, l'équipe RMC donne des infos sur les clubs et rappelle leurs victoires passées : les classements et statistiques sont analysés et des résumés des rencontres, repassant les plus beaux buts, sont à disposition. Lors des matchs, les commentaires sont réalisés par des experts.

Voir ses matchs en streaming : combien ça coûte ?

Le streaming doit permettre de voir en différé les chaînes de télévision ayant acquis les droits pour retransmettre les matchs : chaînes sportives et canaux événementiels se complètent pour garantir le visionnage de l'ensemble des rencontres sportives. Inutile de changer d'opérateur ! Grâce à l'application dédiée, une simple connexion, avec des identifiants enregistrés dans la base données, suffit. L'accès aux différentes chaînes est immédiat dès la souscription.



Bien adaptées aux différents profils de spectateurs, les formules proposées sont avec ou sans engagement. Évidemment, l'offre avec engagement de 12 mois donne certains privilèges et revient moins chère au mois. Sur RMC, le prix de l'abonnement avec Télefoot ne dépasse pas 25,90 € par mois et une offre préférentielle est réservée aux clients SFR.



On vient de le voir : le sport en streaming, c'est encore mieux. Depuis l'avènement de la fibre, les offres se multiplient mais très peu garantissent des images haute définition et l'accès à l'ensemble des matchs d'un même championnat. Alors, pour ne pas se tromper, mieux vaut s'adresser à des acteurs du sport renommés et bien implantés qui proposent aussi bien de revoir le foot que la boxe, le basket et l'athlétisme.