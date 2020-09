Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau concurrent pour cet objectif XXL de Leonardo !

Publié le 14 septembre 2020 à 23h15 par La rédaction

Désireux de se renforcer au milieu, le PSG a coché le nom de Thiago Alcantara. Après Liverpool et le FC Barcelone, c'est au tour de la Juventus d'entrer dans la course.

Après la première finale de Ligue des Champions de son histoire, le PSG continue de rêver plus grand. Et pour atteindre son objectif européen, le club de la capitale ne gardera pas son effectif inchangé. Plusieurs renforts sont encore attendus, Alessandro Florenzi étant le premier. Leonardo s'est impliqué à tous les postes. Ainsi le PSG aurait pisté des joueurs comme Lucas Hernandez, David Alaba ou Sergej Milinkovic-Savic. Mais sur le départ au Bayern, c'est bel et bien Thiago Alcantara l'opportunité de ce mercato. D'après nos informations, le PSG avait même fait une offre approchant les 30M€ demandés par le Bayern.

Un échange Douglas Costa – Thiago ?