PSG : Mbappé s’en va, Luis Enrique est interpellé !

Après l’Ukraine, Kylian Mbappé n’affrontera pas l’Azerbaïdjan dimanche avec l’équipe de France. L’attaquant, blessé à la cheville droite, a été remis à la disposition du Real Madrid, mais certains affirment que c’est plus une blessure diplomatique pour lui éviter un long déplacement. Pour Bixente Lizarazu, ce choix de Didier Deschamps est le bon et il permettra au Madrilène de se reposer, comme le fait parfois Luis Enrique avec certains joueurs du PSG.

Encore une fois, Kylian Mbappé fait parler de lui en équipe de France. Ce ne sont pas ses deux buts face à l’Ukraine qui agitent les réseaux sociaux, mais plutôt le fait qu’il ne se rendra pas à Bakou. L’attaquant du Real Madrid a été remis à disposition de son club car il serait blessé à la cheville droite alors que ce dimanche les Bleus doivent affronter l’Azerbaïdjan. Pour certains, cette blessure est donc davantage diplomatique et permet ainsi au champion du monde d’éviter un long déplacement inutile alors que la troupe de Didier Deschamps est déjà qualifiée pour la Coupe du monde 2026.

Lizarazu valide le choix de Didier Deschamps Beaucoup tapent donc sur Didier Deschamps et Kylian Mbappé, mais ce n’est pas le cas de Bixente Lizarazu. Dans les colonnes de L’Équipe, le champion du monde 1998 a complètement validé le choix du sélectionneur d’accorder un peu de repos au joueur du Real Madrid. « En lui épargnant ce dernier match, alors que le billet pour la Coupe du monde est déjà validé, le sélectionneur essaie de répondre, à son niveau, à cette problématique du ''trop de matches''. Mbappé a toujours été présent dans les rendez-vous qui comptaient. Qu'aurait-il à gagner en se coltinant six heures de vol, trois heures de décalage horaire et le risque de se blesser face à des adversaires surmotivés à l'idée de s'y frotter ? Rien, donc ne me parlez pas de privilèges… »