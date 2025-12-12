PSG : Luis Enrique lâche un secret, le sujet tabou !

Alexis Brunet

Face à l’AS Monaco le 29 novembre dernier, le PSG a été la cible d’une grosse erreur d’arbitrage avec le tacle très appuyé de Lamine Camara sur Lucas Chevalier. Un fait de jeu sur lequel n’est pas vraiment revenu Luis Enrique. Le coach parisien a avoué en conférence de presse qu’il n’aimait pas vraiment parler de l’arbitrage.

Lors de chaque journée, la Ligue 1 a le droit à son problème d’arbitrage. Dernièrement, une séquence avait particulièrement fait parler lors du match entre le PSG et l’AS Monaco. Coupable d’un tacle très appuyé sur la cheville de Lucas Chevalier, Lamine Camara n’avait écopé que d’un carton jaune alors que l’exclusion semblait inévitable.

Luis Enrique ne veut pas parler de l’arbitrage L’AS Monaco aurait donc dû se retrouver en infériorité numérique très vite dans la rencontre, mais cela n’avait pas été le cas. Directement concerné par ce fait de jeu, Luis Enrique n’avait alors pas vraiment souhaité revenir dessus, indiquant juste que Lucas Chevalier avait eu beaucoup de chances. Ce vendredi en conférence de presse, il s’est plus globalement expliqué sur l’arbitrage, qui paraît être un sujet tabou pour lui. Ses propos sont rapportés par RMC Sport. « C’est un truc très intéressant dont j’aimerais beaucoup parler (l’arbitrage). Mais je suis vieux dans le foot et j’ai beaucoup d’expérience. Il y a très longtemps que j’ai décidé de ne pas parler sur ça. »