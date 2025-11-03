PSG - Luis Enrique : La décision que personne n'a vu venir !

Alexis Brunet

Depuis l’arrivée de Luis Enrique, les joueurs du PSG sont amenés à voter à bulletin secret pour choisir leur capitaine. Un procédé qui n’aurait pas forcément plu à une partie du vestiaire qui ne souhaitait pas voter secrètement, estimant que ce rôle devait forcément revenir à Marquinhos. L’entraîneur espagnol a toutefois insisté pour que cela se fasse comme il le voulait, suscitant l’incompréhension de certains.

Joueur du PSG depuis 2013, Marquinhos est progressivement devenu une légende du club de la capitale, notamment grâce à la victoire en Ligue des champions la saison dernière. Le Brésilien est d’ailleurs le capitaine des Rouge et Bleu, lui qui a pris la succession de son idole Thiago Silva.

Luis Enrique a imposé un vote pour choisir le capitaine Cela fait maintenant plusieurs saisons que Marquinhos est le capitaine du PSG et cette année, le Brésilien a encore une fois été choisi pour ce rôle par ses coéquipiers lors d’un vote à bulletin secret. Un système imposé par Luis Enrique lors de son arrivée, qui ne fait pas l’unanimité au sein du vestiaire. D’après L’Équipe, certains Parisiens ne voulaient pas voter secrètement, estimant que cette responsabilité devait forcément revenir au défenseur central. Le coach espagnol aurait toutefois insisté pour que cela se passe de cette façon, ce qui a entraîné l’incompréhension d’une partie de l’effectif.