PSG : Dembélé avec Yamal, c’est officiel !

Alexis Brunet

Le onze de l’année FIFPRO vient d’être dévoilé et il y a forcément du beau monde. L’attaque de cette équipe a notamment de quoi faire frémir puisqu’elle est constituée du dernier Ballon d’or Ousmane Dembélé, du crack du FC Barcelone Lamine Yamal, mais aussi du buteur du Real Madrid, Kylian Mbappé.

Il y a maintenant un peu plus d’un mois, Ousmane Dembélé était élu Ballon d’or, juste devant Lamine Yamal. Le joueur du PSG et du FC Barcelone étaient opposés, mais cette fois ils ont été réunis au sein du onze FIFPRO de l’année. En très grande forme en ce moment, Kylian Mbappé complète ce trio d’attaque très alléchant.

Le PSG place plusieurs représentants Du fait que le PSG a presque tout gagné la saison dernière, Ousmane Dembélé n’est pas le seul Parisien présent dans ce onze. Le Ballon d’or est accompagné de Vitinha au milieu de terrain et de Nuno Mendes et Achraf Hakimi en défense. Aujourd’hui à Manchester City, Gianluigi Donnarumma garde lui les cages de cette équipe redoutable.