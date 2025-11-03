PSG : Dembélé avec Yamal, c’est officiel !

Le onze de l’année FIFPRO vient d’être dévoilé et il y a forcément du beau monde. L’attaque de cette équipe a notamment de quoi faire frémir puisqu’elle est constituée du dernier Ballon d’or Ousmane Dembélé, du crack du FC Barcelone Lamine Yamal, mais aussi du buteur du Real Madrid, Kylian Mbappé.
Il y a maintenant un peu plus d’un mois, Ousmane Dembélé était élu Ballon d’or, juste devant Lamine Yamal. Le joueur du PSG et du FC Barcelone étaient opposés, mais cette fois ils ont été réunis au sein du onze FIFPRO de l’année. En très grande forme en ce moment, Kylian Mbappé complète ce trio d’attaque très alléchant.
Le PSG place plusieurs représentants
Du fait que le PSG a presque tout gagné la saison dernière, Ousmane Dembélé n’est pas le seul Parisien présent dans ce onze. Le Ballon d’or est accompagné de Vitinha au milieu de terrain et de Nuno Mendes et Achraf Hakimi en défense. Aujourd’hui à Manchester City, Gianluigi Donnarumma garde lui les cages de cette équipe redoutable.
Deux joueurs du Real Madrid et du FC Barcelone
Derrière, c’est une défense à trois qui a été choisie puisque Virgil van Dijk accompagne Hakimi et Mendes. Au milieu, Vitinha côtoie du beau monde avec Cole Palmer, Pedri et Jude Bellingham. Derrière le PSG, le Real Madrid et le FC Barcelone arrivent donc à placer deux joueurs chacun au sein de ce onze FIFPRO, qui a été établi grâce au vote de plus de 26 000 footballeurs professionnels de 68 pays différents.