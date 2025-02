PSG : L'ex de Zidane redoute le pire !

Alexis Brunet

Ce mercredi soir, le PSG affronte le Stade Briochin en quart de finale de Coupe de France. Si les Parisiens passent ce tour, ils pourraient être opposés à l’AS Cannes en demi-finale. Une perspective qui ne plaît pas du tout au club formateur de Zinédine Zidane et notamment à son entraîneur Damien Ott.

Depuis plusieurs semaines, le PSG fait très peur et emporte tout sur son passage. Le club de la capitale n’a plus connu la défaite depuis le 26 novembre dernier (1-0 face au Bayern Munich) et cumule seize victoires et quatre matches nuls depuis.

Le PSG défie le Stade Briochin

Le PSG est donc dans une forme impressionnante et, ce mercredi soir, c’est le Stade Briochin qui va tenter de créer l’exploit en éliminant le club de la capitale de la Coupe de France. Cela s’annonce extrêmement compliqué, sachant que la formation de Saint-Brieuc évolue en Nationale 2. Les hommes de Guillaume Allanou pourront toutefois s’inspirer d’Epasly, pensionnaire de Nationale 3 et qui avait longtemps tenu tête aux Parisiens lors des seizièmes de finale.

« Ils sont trop forts »

Si le PSG vient finalement à bout du Stade Briochin, il pourrait retrouver l’AS Cannes en demi-finale. Mais le club formateur de Zinédine Zidane tient à tout prix à éviter les Parisiens, car cela pourrait donner une rencontre très déséquilibrée de l’avis de son entraîneur, Damien Ott, qui s’est exprimé en conférence de presse. « Je vais vous dire qui je ne souhaite surtout pas, c'est le PSG. Ce ne serait pas un match de football, ce serait juste un match de gala, ce n'est pas intéressant, ils sont trop forts. Je n’ai qu’un souhait, c'est qu'on puisse rejouer la demi-finale ici (Stade Pierre de Coubertin). Ce serait dramatique de jouer dans un grand stade impersonnel où ce n'est pas nous. Là, c'est nous. Je ne sais pas si le règlement nous autorise à jouer la demi-finale à Coubertin, mais ce serait magique de rester ici. Je sens une réelle atmosphère. »