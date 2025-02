Le changement radical d'une star du PSG !

Alexis Brunet

Depuis le début de la saison, Gonçalo Ramos fait le bonheur du PSG en tant que super sub. Le Portugais marque la plupart du temps quand il sort du banc, preuve qu’il est un véritable numéro neuf. Pourtant, cela n’a pas toujours été le cas. Par le passé, l’ancien joueur du Benfica Lisbonne a par exemple évolué au milieu de terrain.

Dernièrement, le PSG impressionne, que cela soit en Ligue 1 ou bien en Ligue des champions. Le club de la capitale semble avoir retrouvé son efficacité offensive, qui le fuyait en début de saison. Une réussite parfaitement incarnée notamment par Ousmane Dembélé, qui flambe à la pointe de l’attaque parisienne. Dans un autre style, Gonçalo Ramos n’est lui aussi pas en reste.

Ramos impressionnait déjà chez les jeunes

Cette saison, Gonçalo Ramos est souvent cantonné à un rôle de super sub par Luis Enrique. Le coach du PSG le fait souvent entrer en fin de match et cela est presque à chaque fois une réussite. Cela ne surprend pas Luis Castro, ancien entraîneur du Benfica B, interrogé par L’Équipe et qui a eu l’attaquant sous ses ordres, car ce dernier impressionnait déjà beaucoup chez les jeunes. « C’est un buteur, mais il possède les qualités pour faire des passes décisives et apporter beaucoup à l’équipe. Il est très collectif. Il évolue au haut niveau. Quand il a joué avec l’équipe A de Benfica, il a fini meilleur buteur du Championnat, de même en Youth League sous mes ordres ou en sélection portugaise lors des qualifications U21, il avait fini encore meilleur buteur. Pour réaliser cela, il faut des qualités physiques, techniques, une intelligence de jeu. »

Ramos jouait au milieu auparavant

Gonçalo Ramos est donc aujourd’hui connu comme étant un excellent numéro neuf, mais cela n’a pas toujours été le cas. Le joueur du PSG était autrefois un milieu de terrain, comme l’a avoué Luis Castro. « Quand il était milieu, il attaquait déjà beaucoup la surface adverse et était adroit devant le but, donc ses entraîneurs ont décidé de le faire jouer plus haut. » Un changement crucial pour le Portugais.