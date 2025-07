PSG : Le successeur de Dembélé a signé ?

L’été dernier, le PSG avait fait le choix de recruter Désiré Doué, qui était à Rennes. Le Français n’avait que peu d’expérience au haut niveau, mais le pari du club de la capitale s’est révélé payant. Le joueur de 19 ans fait figure de titulaire en attaque aux côtés d’Ousmane Dembélé, un autre joueur doté d’un immense talent et qui a brillé au Stade Rennais.

« Il doit arriver pas loin derrière Ousmane Dembélé »

Lors de son arrivée au PSG, Désiré Doué a eu un peu de mal à s’acclimater et il lui a fallu quelques mois pour montrer la pleine mesure de son talent. Maintenant le Français fait partie des joueurs importants de l’effectif parisien, au même titre qu’un certain Ousmane Dembélé. Les deux attaquants sont d’ailleurs presque du même niveau, si l’on en croit Pierre-Emmanel Bourdeau, un ancien formateur des champions d’Europe à Rennes, interrogé par Foot Mercato. « "Dés", c’était un garçon bien construit mentalement, et déjà très focus sur son envie de réussir. Il a saisi les moyens qu’il fallait mettre, et mentalement, il était le même que son frère Guéla. Il passait la journée au club, ce n’était pas un garçon qui s’entrainait puis rentrait chez lui. Parmi les plus gros talents que j’ai vu passer à Rennes, il doit arriver pas loin derrière Ousmane Dembélé et Wesley Saïd. Et il avait une démarche professionnelle déjà très tôt. »