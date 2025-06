PSG : Le mariage à 530M€ qui fait vibrer Al-Khelaïfi !

Il y a quelques mois de cela, Arctos Partners a acquis 12,5% du PSG pour la coquette somme de 530M€. Cela s’est avéré être un coup payant, dont Nasser Al-Khelaïfi est très fier. Le président du PSG est d’ailleurs très proche d’un des boss du fonds d’investissement américain, un certain Doc O’Connor. Les deux hommes s’appellent même plusieurs fois par jour.

Dernièrement, le PSG a vu arriver une nouvelle superstar. En effet, le joueur de basket Kevin Durant est devenu actionnaire minoritaire du club de la capitale. L’ailier des Suns de Phoenix aurait acquis entre 1 et 2% du champion de France . Il devrait aider l’état-major parisien à développer ses activités multisport et notamment dans le basket.

Doc O’Connor, le grand allié d’Al-Khelaïfi

Arctos Partners est donc un fonds d’investissement dirigé par deux hommes, Ian Charles et Doc O’Connor. D’après les informations du Parisien, Nasser Al-Khelaïfi aurait d’ailleurs eu un coup de foudre amical pour le second. Les deux hommes s’apprécieraient beaucoup et ils s’appelleraient régulièrement, voire plusieurs fois par jour. Une belle osmose qui promet donc de belles choses pour le futur.