PSG : L’annonce qui met le feu au vestiaire !

Samedi soir, lors d’un entretien diffusé sur Canal +, Achraf Hakimi s’est positionné publiquement comme un candidat au Ballon d’or. Une déclaration étonnante, qui a fait grincer des dents du côté du PSG. De plus, les propos du Marocain auraient également beaucoup fait réagir le vestiaire parisien, ainsi que l’entourage des joueurs.

Qui succèdera à Rodri pour le Ballon d’or ? La réponse à cette question tombera dans quelques semaines, puisque la cérémonie pour le prestigieux trophée se déroulera le 22 septembre prochain, à Paris, au théâtre du Châtelet. Les plus grandes stars de la planète seront donc présentes pour l’occasion, mais il y a des chances pour que cela soit un local qui l’emporte.

Hakimi Ballon d’or ? Fort d’une très grosse saison, un joueur du PSG pourrait bien remporter le Ballon d’or. Achraf Hakimi fait notamment partie des favoris et il a tenu un discours dans ce sens lors d’une interview accordée à Canal +. « Mon premier rêve était d'être footballeur pro, mais le Ballon d'Or est un rêve auquel je n'avais jamais pensé, mais je pense que je le mérite aussi. J'ai fait une saison historique. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont marqué en quarts de finale, en demi-finales et en finale. En tant que défenseur, c'est plus difficile. Les gens pensent que je suis attaquant ou milieu, mais non, je joue sur une ligne de quatre et je dois penser à défendre. Les statistiques que j'ai faites cette année (11 buts, 16 passes décisives) ne sont pas celles d'un défenseur normal. Quand un défenseur fait ça, je pense qu'il mérite plus qu'un attaquant. »