PSG : La grande menace !

Le PSG et Brest vont croiser le fer à deux reprises en quelques jours en Ligue des champions. Les Parisiens, largement favoris, devront toutefois se méfier d’une équipe bretonne accrocheuse, qui possède des armes pour les bousculer. Ludovic Ajorque, en particulier, est vu comme une menace sérieuse pour la défense parisienne.

Paris et Brest ne se lâchent plus. Les deux équipes vont s’affronter encore à deux reprises dans les jours qui viennent (le 11 février au Stade du Roudourou et le 19 février au Parc des Princes). Les deux clubs ont fini avec le même nombre de points dans la phase de groupes de la Ligue des champions, donc le PSG, qui a connu un démarrage européen plus lent, ne peut pas prendre les Bretons à la légère, étant donné que Brest a des armes pour embêter les Parisiens.

« C'est un joueur chiant pour les Parisiens »

Vincent Guérin (ancien joueur du PSG et de Brest) a expliqué à Téléfoot ce qui, pour lui, pouvait être la principale menace bretonne pour le PSG : « Le joueur type dont Brest a besoin pour embêter le PSG, c’est Ludovic Ajorque. On l'a vu, c'est un point d'ancrage. C'est un joueur chiant pour les Parisiens. C'est une des clés de la double confrontation, même si Paris, bien évidemment, est très au-dessus de Brest. »

Une affiche 100 % française

Les deux équipes se sont déjà croisées cette saison. Le Stade Brestois recevait le PSG en Ligue 1 et s’est largement incliné 5 buts à 2. Si le club de la capitale n’a pas tremblé, les Brestois n’ont pas totalement été inoffensifs, puisqu’ils ont terminé le match avec le même nombre de tirs et de tirs cadrés. Ludovic Ajorque y est même allé de son but. Alors, Brest peut-il espérer quelque chose contre le PSG en Ligue des champions ? Réponse bientôt…