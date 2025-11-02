PSG - Kimpembe : La discussion secrète avec Luis Campos !

Alexis Brunet

De plus en plus, le PSG fait confiance aux jeunes issus de son centre de formation, alors que ce n’était pas forcément le cas auparavant. Cela ravit notamment Presnel Kimpembe, qui est l’un des rares titis ces dernières années à avoir fait carrière à Paris. Le défenseur central espère donc que certains vont l’imiter et cela sera peut-être grâce à lui, car il aurait soufflé quelques noms à Luis Campos.

Face à l’OGC Nice (1-0), Luis Enrique avait encore une fois décidé de titulariser certains jeunes joueurs issus du centre de formation du PSG. Ainsi, Warren Zaïre-Emery prenait place au milieu de terrain alors que Senny Mayulu était lui aligné à la pointe de l’attaque. Dernièrement, le coach parisien avait également fait confiance à Ibrahim Mbaye, Quentin Ndjantou ou bien encore Mathis Jangeal.

« Ça veut dire que Luis Campos sait m’écouter » Lui aussi passé par le centre de formation du PSG, Presnel Kimpembe a été interrogé par Foot Mercato sur cette utilisation massive des titis dernièrement par Luis Enrique. Le défenseur central se réjouit de cela, d’autant plus que lui-même a soufflé certains noms à Luis Campos. « C’est bien déjà, ça veut dire que Luis Campos sait m’écouter un petit peu quand je lui soufflais deux-trois noms dans l’oreille. Je suis très fier pour le club et aussi pour eux personnellement parce que ce sont des bons gars et des bons jeunes. Ce sont des petits qui sont à l’écoute et aujourd’hui, il ne suffit pas d’avoir simplement du talent pour réussir et pour pouvoir passer un step. »