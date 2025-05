PSG : Emmanuel Macron réclame du très lourd !

Emmanuel Macron n’a pas caché son enthousiasme après le succès du PSG en Coupe de France. Sur ses réseaux, le président de la République a félicité les Parisiens et les a appelés à rééditer cette performance lors de la finale de la Ligue des champions face à l’Inter Milan le 31 mai.

«Le même jeu le 31 !»

Emmanuel Macron a d’ailleurs adressé un message particulier au PSG sur son compte X. Le président de la République a demandé au club parisien d’afficher le même visage en finale de la Ligue des champions :

« On peut porter dans son cœur un autre club… et applaudir ce soir ! Félicitations à Paris pour sa nouvelle victoire en Coupe de France et bravo à Reims pour son beau parcours. Le même jeu le 31 ! »