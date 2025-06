PSG - Dembélé : Riolo monte au créneau !

Malgré une large victoire du PSG en finale de Ligue des champions, Ousmane Dembélé a été critiqué pour sa prestation. Daniel Riolo prend sa défense dans l’After Foot, soulignant l’importance du collectif parisien. Selon lui, l’attaquant s’intègre parfaitement dans le système de Luis Enrique et contribue pleinement au succès du groupe.

«Pour moi, il réussit»

Interrogé à propos du match d’Ousmane Dembélé dans l’After Foot, Daniel Riolo le défend face aux observateurs affirmant que l’attaquant du PSG a fait un mauvais match :

« Si tu t'attends à ce qu'Ousmane Dembélé mette un but par match, tu peux te dire qu'il a raté son match. Mais je ne suis pas d'accord avec cette version. Il participe et il fait l'effort dans le collectif. Il est présent et dans la machine, qu'il ne rend pas défaillante. Pour moi, il réussit. »