PSG : Dembélé énervé ? Son clan sort du silence !

Alexis Brunet

Récemment, une prise de parole d’Achraf Hakimi a contrarié le PSG. Le Marocain a affirmé lors d’un entretien accordé à Canal + qu’il était un prétendant légitime au Ballon d’or. Forcément, cela n’a pas plu au club de la capitale qui fait du lobbying pour Ousmane Dembélé depuis plusieurs mois. De son côté, l’attaquant français n’aurait lui pas mal pris la sortie de son coéquipier.

Dans quelques semaines, le nom du Ballon d’or 2025 sera officiellement connu. Cela sera peut-être un joueur du PSG, vu la saison exceptionnelle réalisée par le club de la capitale avec notamment la victoire en finale de Ligue des champions contre l’Inter Milan (5-0). Ousmane Dembélé est le joueur le plus cité par les bookmakers, mais d’autres sont aussi de sérieux candidats.

Hakimi pense mériter le Ballon d’or Outre Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi pourrait aussi décrocher le Ballon d’or. Le Marocain s’en croit tout à fait capable et légitime, comme il l’a déclaré dernièrement à Canal +. « Mon premier rêve était d'être footballeur pro, mais le Ballon d'Or est un rêve auquel je n'avais jamais pensé, mais je pense que je le mérite aussi. J'ai fait une saison historique. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont marqué en quarts de finale, en demi-finales et en finale. En tant que défenseur, c'est plus difficile. Les gens pensent que je suis attaquant ou milieu, mais non, je joue sur une ligne de quatre et je dois penser à défendre. Les statistiques que j'ai faites cette année (11 buts, 16 passes décisives) ne sont pas celles d'un défenseur normal. Quand un défenseur fait ça, je pense qu'il mérite plus qu'un attaquant. »