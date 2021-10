Foot - PSG

PSG : Daniel Riolo s’enflamme complètement pour Idrissa Gueye !

Publié le 2 octobre 2021 à 1h15 par La rédaction

Auteur d’une prestation très aboutie face à Manchester City, Idrissa Gueye s’impose comme un pion essentiel du dispositif de Mauricio Pochettino. Daniel Riolo est totalement fan du profil du sénégalais.

Après un match nul très compliqué à Bruges lors de la première journée de la Ligue des Champions, le PSG s’est repris en livrant une très belle prestation face à Manchester City (2-0). Au-delà du premier but de Lionel Messi sous ses nouvelles couleurs, plusieurs joueurs ont crevé l’écran. Si Marco Verratti a réalisé un très bon match pour son retour à la compétition, Idrissa Gueye a été étincelant et a même été auteur de l’ouverture du score de son équipe. Selon Daniel Riolo, le milieu de terrain sénégalais pourrait prendre de plus en plus d’importance au sein du collectif du PSG.

« Cela peut-être un homme fort de cette équipe, un relai de l'entraîneur, un patron au milieu »