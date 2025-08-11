PSG : Coup de théâtre pour Donnarumma !

Alexis Brunet

Les jours de Gianluigi Donnarumma au PSG semblent compter et de plus en plus depuis l’arrivée de Lucas Chevalier. Luis Enrique semble vouloir compter sur l’ancien Lillois pour être titulaire dans les buts et cela dès la Supercoupe d’Europe contre Tottenham. L’international italien pourrait, lui, ne même pas être du voyage à Udine avec ses coéquipiers.

La saison dernière, le PSG a souvent eu la chance d'avoir un grand Gianluigi Donnarumma dans ses rangs. En Ligue des champions notamment, plus d’une fois, l’Italien a sauvé le club de la capitale avec des parades magistrales. Le portier avait alors mis tout le monde d’accord, mais cela ne devrait pas suffire à le faire rester une année de plus à Paris.

Donnarumma est clairement sur le départ Après quatre années, l’aventure de Gianluigi Donnarumma au PSG semble toucher à son terme. Aucun accord n’a été trouvé pour la prolongation de contrat de l’Italien et Paris souhaite donc le vendre cet été pour récolter un peu d’argent. De plus, son successeur a déjà posé ses valises chez le champion de France, puisque Luis Campos est allé chercher Lucas Chevalier à Lille contre un chèque de 55M€ bonus compris. L’entourage de l’ancien joueur de l’AC Milan s’active donc pour lui trouver un nouveau point de chute et cela pourrait le mener à l’Angleterre, puisque Chelsea, Manchester United et Manchester City s’intéressent au Parisien.