PSG : Coup de théâtre pour cette star recalée par le PSG

Un temps annoncé dans le viseur du PSG, le Portugais Joao Félix ne ralliera pas la capitale. Alors que le joueur cherche toujours à quitter l’Atlético Madrid, un duel entre trois cadors de Premier League se profile pour le joueur.

Alors que le PSG souhaite se renforcer durant ce mercato hivernal, le directeur sportif Luis Campos avait indiqué que le club parisien ne se positionnerait pas sur le talentueux Joao Félix, comme le10sport.com vous l’a révélé le 14 décembre dernier. L’international portugais de 23 ans pourrait tout de même quitter l’Atlético Madrid cet hiver sous la forme d’un prêt.

L’Atlético s’est exprimé sur la situation du joueur

Alors que l’Atlético Madrid a connu une nouvelle défaite en championnat sur sa pelouse face à Barcelone ce dimanche 8 janvier, le président du club rojiblanco Enrique Cerezo s’est exprimé sur la situation du joueur : « Rien n’est impossible dans la vie, mais la chose normale est que Joao Félix reste à l’Atlético Madrid » . Pourtant, les envies de départ du poulain de Jorge Mendes, sont quant à elles bien réelles. Comme le10sport.com vous l’avais révélé le 24 décembre dernier, les destinations possibles pour le joueur sont Arsenal ou Manchester United.

Vers un duel de cadors pour son transfert ?