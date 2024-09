PSG : Clash avec Barcola, Luis Enrique s’en mêle

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Au moment de l'arrivée de Bradley Barcola au PSG, Daniel Riolo n'avait pas mâché ses mots. Après un match de Ligue des champions face à Newcastle en novembre dernier, le chroniqueur avait laissé entendre que le joueur était trop tendre pour le PSG. Il s'était, peut-être, trompé et Luis Enrique ne s'est pas privé de défendre sa nouvelle star.

Il a fallu un peu moins d’un an à Bradley Barcola pour s’imposer comme un titulaire indiscutable au PSG. Mais les débuts de l’ailier ont été laborieux, notamment en Ligue des champions. Face à Newcastle en novembre dernier, le joueur avait affiché ses limites et avait provoqué la colère de Daniel Riolo sur l’antenne de RMC.

Riolo avait pris en grippe Barcola

« Il a le niveau Youth League ! Barcola ne m'a pas fait du tout mal au cœur. On est devant un match de Ligue des champions, pas de Youth League! Qu'il aille jouer en Youth League dans ce cas-là ! Le responsable ce n'est pas lui, c'est Luis Enrique parce qu'il pense que c'est un joueur qui est capable de jouer en Ligue des champions alors qu'il suffisait d'ouvrir les yeux en championnat pour voir que c'est un petit agneau » avait confié Riolo. Depuis, Barcola a grandi pour le plus grand plaisir de Luis Enrique.

Luis Enrique n'a pas oublié

De passage en conférence de presse vendredi, Luis Enrique avait tenu à répondre à Daniel Riolo. « Rappelez-vous après Newcastle, le match à domicile, on disait que c'était un joueur qui n'avait pas le niveau de la Ligue des champions. Mais il est très bien entouré, et maintenant c'est le meilleur joueur du monde! Mais non, c'est toujours Bradley Barcola. Pour lui comme tous les joueurs, il y aura des hauts et des bas dans la saison. La presse veut toujours tout voir en blanc ou en noir, mais la vie, c'est plutôt une nuance de gris » avait lâché le coach du PSG.