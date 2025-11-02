PSG : Ces appels secrets avec un champion du monde !

Alexis Brunet

Lors du dernier mercato estival, Presnel Kimpembe a décidé de quitter le PSG pour aller trouver du temps de jeu au Qatar SC. Encore très attaché à Paris, le champion du monde 2018 entretient toujours des liens avec certains joueurs. Il lui arrive par exemple d’avoir parfois certains jeunes au téléphone et il leur donne alors certains conseils.

Cet été, une figure emblématique du PSG a décidé de quitter Paris. Joueur du club de la capitale pendant 20 ans, Presnel Kimpembe a choisi de s’en aller et de continuer sa carrière du côté du Qatar SC. Là-bas, le défenseur central dispose d’un temps de jeu conséquent, ce qui n’était plus le cas chez les Rouge et Bleu.

Kimpembe est toujours en contact avec les jeunes du PSG Personnage très apprécié au PSG, Presnel Kimpembe a bien sûr gardé des liens avec certains joueurs du club de la capitale. Il a notamment révélé à Foot Mercato qu’il avait parfois au téléphone certains jeunes Parisiens et qu’il leur donnait alors des conseils. « J’échange toujours avec eux, j’ai eu ce rôle de grand frère et on va dire un petit peu d’exemple entre guillemets parce que je suis passé par là, je sais comment ça marche, et je les ai toujours conseillés de faire attention : ce que tu peux faire, ce que tu ne peux pas faire, fais comme si, fais comme ça. J’ai toujours eu ce rôle-là avec eux, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Par exemple, des fois, ils peuvent m’appeler si ça n’a rien à voir avec le foot, demander des conseils ou juste échanger. Je sais que ça leur fait du bien parfois. Personnellement, c’est ce qui me plaît aussi. »