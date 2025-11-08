PSG - Blessure de Dembélé : Luis Enrique coupable, il s’explique

Alexis Brunet

Mardi soir face au Bayern Munich, Luis Enrique avait pris le pari de faire débuter Ousmane Dembélé. Malheureusement, cela s’était mal passé pour le Ballon d’or, qui a dû quitter la pelouse sur blessure dès la 25ème minute. Selon un ancien préparateur physique, le technicien espagnol ne serait en rien responsable de cette nouvelle blessure de l’attaquant français, car il aurait pris toutes les précautions.

Épargné par les blessures la saison dernière, Ousmane Dembélé n’a pas encore laissé ses vieux démons complètement derrière lui. En début de saison, le joueur de 28 ans a déjà loupé sept rencontres pour une blessure à l’ischio contractée lors d’un match de l’équipe de France. L’attaquant du PSG a depuis fait son retour sur les terrains mais il a rechuté.

Nouvelle blessure pour Dembélé Alors qu’il revenait progressivement à la compétition à la suite de sa première blessure, Ousmane Dembélé avait été choisi comme titulaire par Luis Enrique pour le choc de Ligue des champions face au Bayern Munich mardi soir (1-2). Malheureusement, cela s’est mal passé pour le l'attaquant du PSG qui a dû laisser sa place à Kang-in Lee dès la 25ème minute à cause d'une blessure au mollet.