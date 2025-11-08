PSG - Blessure de Dembélé : Luis Enrique coupable, il s’explique

Mardi soir face au Bayern Munich, Luis Enrique avait pris le pari de faire débuter Ousmane Dembélé. Malheureusement, cela s’était mal passé pour le Ballon d’or, qui a dû quitter la pelouse sur blessure dès la 25ème minute. Selon un ancien préparateur physique, le technicien espagnol ne serait en rien responsable de cette nouvelle blessure de l’attaquant français, car il aurait pris toutes les précautions.
Épargné par les blessures la saison dernière, Ousmane Dembélé n’a pas encore laissé ses vieux démons complètement derrière lui. En début de saison, le joueur de 28 ans a déjà loupé sept rencontres pour une blessure à l’ischio contractée lors d’un match de l’équipe de France. L’attaquant du PSG a depuis fait son retour sur les terrains mais il a rechuté.
Nouvelle blessure pour Dembélé
Alors qu’il revenait progressivement à la compétition à la suite de sa première blessure, Ousmane Dembélé avait été choisi comme titulaire par Luis Enrique pour le choc de Ligue des champions face au Bayern Munich mardi soir (1-2). Malheureusement, cela s’est mal passé pour le l'attaquant du PSG qui a dû laisser sa place à Kang-in Lee dès la 25ème minute à cause d'une blessure au mollet.
« Je n’ai pas l’impression que le staff n’a pas été précautionneux »
Depuis cette nouvelle blessure d’Ousmane Dembélé, de nombreux observateurs ont critiqué Luis Enrique, affirmant qu’il n’aurait pas dû titulariser le Français lors du choc face au Bayern Munich. Interrogé par RMC Sport, Alexandre Dellal, l’ex-préparateur physique de Nice et de l’OL, estime lui que l’entraîneur du PSG n’a rien à se reprocher dans ce dossier. « Je n’ai pas l’impression que le staff n’a pas été précautionneux. Première blessure d’Ousmane Dembélé, 44 jours d’arrêt derrière. Il s’arrête encore quatre jours pour la seconde blessure. Le staff parisien est à la pointe de la connaissance sur les diagnostics et les différentes technologies. S’ils ont fait jouer Dembélé c’est qu’il n’y avait pas de risque. Quand il y en a un, Luis Enrique est plus dans la protection que l’exposition. »