PSG : Accusé de viol, son clan sort du silence !

Après une saison très aboutie avec le PSG, Achraf Hakimi risque gros. Le Marocain est accusé de viol et il risque un procès qui pourrait aboutir à 15 ans de prison. Face à cette accusation, l’avocate du joueur a décidé de sortir du silence et elle dénonce notamment des mensonges de la plaignante, confirmés par des expertises psychologiques.

Si actuellement les joueurs du PSG sont en vacances, elles ne sont pas forcément de tout repos pour tout le monde. Ce vendredi 1er août, Le Parisien a notamment révélé qu’Achraf Hakimi était accusé de viol pour des faits remontant à février 2023. Le joueur risque jusqu’à 15 ans de prison et le juge d’instruction doit se prononcer et confirmer ou non les termes du réquisitoire définitif de l’accusation.