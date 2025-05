Problème de sécurité avec le PSG, la solution est trouvée ?

Alexis Brunet

La saison prochaine, un défi sécuritaire de taille devra être géré par la police parisienne. Avec la montée en Ligue 1 du PFC, il y aura trois clubs qui vont cohabiter dans le XVIème arrondissement. Le PSG et le Stade Français sont concernés, et pour qu’il n’y ait aucun problème, il ne devrait pas y avoir deux matches en même temps, d’après la mairie de Paris.

Il y aura bientôt deux clubs pour représenter Paris en Ligue 1. Vendredi soir, le PFC a validé sa montée dans l’élite et défiera donc le PSG la saison prochaine. Un derby qui sera très savoureux, car les stades des deux équipes ne sont séparés que de quelques mètres.

Un problème de sécurité

Forcément, le fait que le PFC évolue au stade Jean-Bouin la saison prochaine, tout près du stade du PSG, pose des questions d’un point de vue organisation et sécurité, d’autant plus que le Stade Français occupe également le stade Jean-Bouin. Pour éviter tout problème, selon Pierre Rabadan, l’adjoint aux sports à la mairie de Paris, il n’y aura jamais deux matches en même temps. « Nous avions déjà tous en tête, avec la préfecture et les clubs concernés, la future présence de ces trois clubs dans un même quartier. Pour le football, c’est plus simple que les deux clubs soient dans le même championnat. La Ligue gère les calendriers, les diffusions… Il n’y aura jamais deux matchs en même temps », a affirmé l’ancien rugbyman au Parisien.

Un principe d’alternance à Jean-Bouin

Avec cette cohabitation à Jean-Bouin, il va donc falloir mettre quelques règles en place. Selon Pierre Rabadan, un principe d’alternance devrait voir le jour. « Ça devrait être simple à mettre en place. Un week-end, le PFC joue à Jean-Bouin idéalement quand le Stade Français joue à l’extérieur et quand le Stade Français joue à Jean-Bouin, le PFC est à l’extérieur et le PSG joue au Parc des Princes. Entre le vendredi et le dimanche, les options sont multiples. Par ailleurs, la préfecture de police est plus rassurée d’organiser les matchs du PFC à Jean-Bouin plutôt qu’à Charléty (XIIIe). Car, elle maîtrise cet espace. Il n’y a aucune inquiétude. »