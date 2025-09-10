Presque 10 ans sont passés, Samir Nasri regrette encore…

S’étant bâti une solide réputation à Arsenal en Premier League, Samir Nasri a choisi de rejoindre Manchester City à l’été 2011 où il a glané deux titres de champion d’Angleterre. Néanmoins, il n’est pas resté au club à l’arrivée de Pep Guardiola, une décision qu’il semble toujours regretter à ce jour.
Samir Nasri a connu quelques coachs réputés au fil de sa carrière. Arsène Wenger, Didier Deschamps, Laurent Blanc, Roberto Mancini ou encore Jorge Sampaoli, tous ont eu le « Petit Prince de Marseille » sous leurs ordres à un moment donné. Cela aurait également pu être le cas de Pep Guardiola, arrivé à Manchester City à l’été 2016.
Nasri quitte City après quelques entraînements avec Guardiola
Cependant, Samir Nasri n’a pas survécu à l’été de la prise de fonctions de Pep Guardiola chez les Skyblues. L'Espagnol étant très demandant, voire trop, l’actuel consultant de Canal+ a pris la décision de partir en prêt le temps d’une saison au FC Séville pour jouer avec Jorge Sampaoli avant de définitivement être transféré à Antalyaspor.
«J’aurais dû donner au moins la saison à Pep Guardiola»
Son documentaire intitulé : Rebelle, a été diffusé sur Canal+ le 31 août dernier et demeure disponible sur la plateforme MyCanal depuis. En interview pour So Foot dans le cadre de la promotion de ce contenu, Samir Nasri a fait un aveu sur la décision prise il y a 9 ans de cela qu’il aurait aimé changer. « L’entraîneur par qui tu aurais aimé être coaché ? (Il réfléchit) J’aurais dû donner au moins la saison à Pep Guardiola ».