Presque 10 ans sont passés, Samir Nasri regrette encore…

S’étant bâti une solide réputation à Arsenal en Premier League, Samir Nasri a choisi de rejoindre Manchester City à l’été 2011 où il a glané deux titres de champion d’Angleterre. Néanmoins, il n’est pas resté au club à l’arrivée de Pep Guardiola, une décision qu’il semble toujours regretter à ce jour.

Samir Nasri a connu quelques coachs réputés au fil de sa carrière. Arsène Wenger, Didier Deschamps, Laurent Blanc, Roberto Mancini ou encore Jorge Sampaoli, tous ont eu le « Petit Prince de Marseille » sous leurs ordres à un moment donné. Cela aurait également pu être le cas de Pep Guardiola, arrivé à Manchester City à l’été 2016.

Nasri quitte City après quelques entraînements avec Guardiola Cependant, Samir Nasri n’a pas survécu à l’été de la prise de fonctions de Pep Guardiola chez les Skyblues. L'Espagnol étant très demandant, voire trop, l’actuel consultant de Canal+ a pris la décision de partir en prêt le temps d’une saison au FC Séville pour jouer avec Jorge Sampaoli avant de définitivement être transféré à Antalyaspor.