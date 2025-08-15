Premier couac pour la chaîne de la Ligue

Alexis Brunet

Ce vendredi, la plateforme Ligue 1+ va officiellement être lancée. Elle diffusera presque l’intégralité du championnat de France, mais un premier couac est déjà à signaler. En effet, Giovanni Castaldi, qui doit intervenir en tant qu’éditorialiste sur la chaîne, se fait menacer sur les réseaux sociaux par certains supporters de l’OM. Le journaliste a d'ailleurs décidé de porter plainte.

Après une pause estivale, la Ligue 1 reprend enfin ses droits ce vendredi. Le championnat de France commence fort avec un premier choc alléchant au menu entre le Stade Rennais et l’OM. Les Phocéens seront particulièrement scrutés, eux qui veulent rivaliser avec le PSG cette année. De son côté, la formation bretonne doit retrouver des couleurs après une dernière saison compliquée.

Les grands débuts de Ligue 1+ Contrairement à l’année dernière, ce n’est plus DAZN le diffuseur du championnat de France, mais bien Ligue 1+. La plateforme lancée par la Ligue retransmettra huit rencontres sur neuf, la dernière étant toujours détenue par beIN SPORTS. Elle misera notamment sur une immersion très poussée, rendue possible par la contribution des différents clubs. D’après L’Équipe, cela passera ce vendredi par une caméra dans le car marseillais et les deux équipes seront suivies dès leur arrivée au Roazhon Park, jusqu'à l'intérieur de leur vestiaire.