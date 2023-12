Polémique raciste : Galtier a lancé une révolution, il avoue tout

Alexis Brunet

En juin dernier, Christophe Galtier était mis en examen pour des propos racistes présumés. L'affaire a avancé depuis, et l'ancien entraîneur du PSG comparaissait ce vendredi devant le tribunal correctionnel de Nice. Ce dernier a notamment été interrogé sur le traitement des joueurs musulmans qui étaient présents dans l'effectif niçois, et ce, lorsqu'il était alors l'entraîneur des Aiglons. Galtier a affirmé qu'ils n'avaient pas souffert de discriminations, et qu'au contraire, il avait tout fait pour faciliter leur quotidien.

Christophe Galtier a quitté le PSG l'été dernier. L'entraîneur français ne sera donc resté qu'une saison à Paris, alors qu'il s'était initialement engagé pour deux ans. Depuis la fin de son aventure avec le club de la capitale, l'ancien coach parisien a retrouvé un banc, puisqu'il s'est engagé avec la formation qatarienne d'Al-Duhail.

Galtier comparaît devant le tribunal

Exilé au Qatar depuis peu, Christophe Galtier a dû revenir en France dernièrement. L'ancien coach du PSG comparaît devant le tribunal correctionnel de Nice depuis ce vendredi. Il est accusé d'avoir tenu des propos discriminatoires lorsqu'il était alors entraîneur de l'OGC Nice. Jean-Clair Todibo, Julien Fournier ou bien encore Didier Digard ont donné leurs versions des faits aux enquêteurs, et Christophe Galtier doit répondre de nombreuses accusations.

Galtier a adapté l'entraînement pour les joueurs musulmans