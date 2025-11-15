Polémique au PSG, le RN fait mal !

Alexis Brunet

Depuis quelques jours, Lucas Chevalier ne traverse pas une très bonne période. Le gardien du PSG est au cœur d’une polémique raciste pour avoir liké une vidéo Instagram invitant à voter pour le Rassemblement national. Une affaire qui a touché le portier parisien et notamment toute la récupération politique que cela a engendrée, bien qu’aujourd’hui le joueur de 24 ans semble aller mieux.

Dimanche, face à l’Azerbaïdjan, Lucas Chevalier devrait enfin connaître sa première titularisation en équipe de France. Le portier du PSG va profiter du fait que les Bleus soient déjà qualifiés pour la prochaine Coupe du monde pour enfin se montrer et cela devrait lui faire le plus grand bien.

