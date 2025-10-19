«Plus envie de jouer au foot» : Il est choqué par Cristiano Ronaldo !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Invité à commenter le rendement de Cristiano Ronaldo, encore buteur avec le Portugal durant la trêve internationale, Christophe Dugarry s’est dit impressionné par le rendement dans l’ancienne star du Real Madrid, d’autant que lui-même n’avait plus envie de jouer au foot après avoir tout gagné avec l’équipe de France.

Du haut de ses 40 ans, Cristiano Ronaldo est toujours insatiable. Encore une fois titulaire avec le Portugal lors du dernier rassemblement international, le quintuple Ballon d'Or est même décisif. Une longévité et un professionnalisme qui impressionne Christophe Dugarry qui révèle que lui-même n'avait même plus envie de jouer au foot après ses succès en équipe de France.

Dugarry choqué par Cristiano Ronaldo « Sa capacité à ne rien lâcher, c’est ça qui est impressionnant. Moi, après la Coupe du Monde et l’Euro, je n’avais plus envie de jouer au foot, je te le dis… Le mec a 5 Ballons d’Or, il repart le lendemain matin à l’entrainement, c’est toujours le premier, il part le dernier… Tout ce qu’il touche se transforme en or. Il réussit tout, il est sympa, il est beau gosse… Il a tout pour lui. Le seul truc qui m’a agacé c’est sa phrase sur la Ligue 1, on mettra ça de côté. Ce que je veux dire, c’est que quand tu représentes autant le football que lui, quand tu es considéré comme l’un des meilleurs joueurs de tous les temps avec Messi, dire ça sur la Ligue 1, envoyer un tacle comme ça… On s’en charge déjà, donc j’ai trouvé que c’était déplacé, et surtout ce n’était pas justifié », confie-t-il au micro de Rothen s’enflamme sur RMC, avant de poursuivre.