«Plus envie de jouer au foot» : Il est choqué par Cristiano Ronaldo !

Invité à commenter le rendement de Cristiano Ronaldo, encore buteur avec le Portugal durant la trêve internationale, Christophe Dugarry s’est dit impressionné par le rendement dans l’ancienne star du Real Madrid, d’autant que lui-même n’avait plus envie de jouer au foot après avoir tout gagné avec l’équipe de France.
Du haut de ses 40 ans, Cristiano Ronaldo est toujours insatiable. Encore une fois titulaire avec le Portugal lors du dernier rassemblement international, le quintuple Ballon d'Or est même décisif. Une longévité et un professionnalisme qui impressionne Christophe Dugarry qui révèle que lui-même n'avait même plus envie de jouer au foot après ses succès en équipe de France.
Dugarry choqué par Cristiano Ronaldo
« Sa capacité à ne rien lâcher, c’est ça qui est impressionnant. Moi, après la Coupe du Monde et l’Euro, je n’avais plus envie de jouer au foot, je te le dis… Le mec a 5 Ballons d’Or, il repart le lendemain matin à l’entrainement, c’est toujours le premier, il part le dernier… Tout ce qu’il touche se transforme en or. Il réussit tout, il est sympa, il est beau gosse… Il a tout pour lui. Le seul truc qui m’a agacé c’est sa phrase sur la Ligue 1, on mettra ça de côté. Ce que je veux dire, c’est que quand tu représentes autant le football que lui, quand tu es considéré comme l’un des meilleurs joueurs de tous les temps avec Messi, dire ça sur la Ligue 1, envoyer un tacle comme ça… On s’en charge déjà, donc j’ai trouvé que c’était déplacé, et surtout ce n’était pas justifié », confie-t-il au micro de Rothen s’enflamme sur RMC, avant de poursuivre.
«Moi, après la Coupe du Monde et l’Euro, je n’avais plus envie de jouer au foot»
« Quand tu représentes autant le football, nous expliquer que l’Arabie saoudite c’est le même niveau que la Ligue 1, voire meilleur, sincèrement, je trouve que c’est totalement à côté de la plaque. Ce n’est pas de son niveau de se rabaisser à un truc comme ça. Mais après, sur le joueur, pfff, sincèrement, qu’est-ce que tu veux dire… L’année dernière, il marquait des buts dans des stades à moitié vides, et le mec était au taquet comme s’il avait gagné la Coupe du Monde… C’est fou, c’est incroyable, c’est magique (…) Ce que je trouve encore plus exceptionnel, c’est une forme d’humilité quand même. Le mec a su transformer sa façon de jouer, il a su accepter un nouveau rôle. Quand tu as été aussi grand qu’il a été, accepter parfois de jouer moins, de jouer différemment, dans un collectif différent… Il y a aussi une forme d’humilité. Chapeau mec, bravo, quel exemple, inatteignable pour le commun des mortels. Ce mec n’est pas fait comme nous. Il n’est pas fait même comme les autres joueurs de foot. C’est un niveau hallucinant », ajoute Christophe Dugarry.