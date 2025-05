Pierre Ménès sur TF1, l'annonce improbable !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ancien journaliste de Canal+, Pierre Ménès a longtemps été très présent à l'antenne avant sa mise à l'écart. Et pourtant, il reconnait qu'il a eu par le passé l'occasion de participer à une émission de TF1. Proposition qu'il a déclinée malgré un «très très beau contrat».

Figure du Canal Football Club sur Canal+ pendant plusieurs années, Pierre Ménès aurait pu participer une toute autre émission. En effet, interrogé sur la possibilité de participer à Danse avec les Stars ou encore Mask Singer, deux émissions phares de TF1, l'ancien journaliste de la chaîne cryptée révèle avoir reçu une offre pour participer à... Splash : Le Grand Plongeon. Une émission également diffusée sur TF1, mais qui n'a pas connu le même succès que les deux autres.

Pierre Ménès aurait pu participer à Splash : Le Grand Plongeon

« Non. Alors de toute façon, Danse avec les Stars, avec mon genou c'est impossible. Mask Singer non plus. J'avais été approché à l'époque pour faire Splash avec Estelle Denis, avec un très très beau contrat », révèle-t-il sur sa chaîne YouTube, avant d'en rajouter une couche.

«On me proposait un contrat à six chiffres»

« On me proposait un contrat à six chiffres, donc c'était pas mal. Sauf que je me voyais mal en moule bite le samedi soir sur TF1 et le dimanche en costard sur le CFC. Et puis de toute façon, Canal ne m'aurait pas laissé faire... », ajoute Pierre Ménès.