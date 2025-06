Paul Pogba - Mbappé : C’est terminé au PSG !

Paul Pogba ne rejoindra finalement ni l’OM ni l'Arabie saoudite. Le milieu de terrain français va signer à l’AS Monaco, où il espère relancer sa carrière. Pour Claude Puel, La Pioche pourrait devenir un pilier du projet monégasque, ce qui serait désormais impossible dans un PSG tourné vers un collectif sans star dominante.

Après de longs mois de suspense et des rumeurs l’envoyant à l’OM , en MLS, en Arabie saoudite… Paul Pogba a enfin choisi sa future destination. Le milieu de terrain tricolore va signer à l’AS Monaco , un club moins exposé médiatiquement que l’OM , mais dans lequel il pourra jouer la Ligue des champions. Cette expérience sur le Rocher devrait permettre à La Pioche de retrouver petit à petit son niveau pour tenter d’être sélectionné avec les Bleus pour la prochaine Coupe du monde 2026.

«Monaco aura besoin de bâtir un collectif autour de lui»

Claude Puel s’est confié sur cette arrivé du milieu de terrain en Ligue 1 lors d’un entretien pour L’Équipe. L’ancien coach de l’AS Monaco imagine l’importance qu’aura Paul Pogba dans le vestiaire monégasque. Une situation impossible au PSG à l’heure actuelle :

« Comme Hatem, c'est un joueur à part, et Monaco aura besoin de bâtir un collectif autour de lui. L'ASM peut faire ce genre de choses. À Paris, j'imaginerais moins ça possible, même si le PSG a maintenant une sensibilité collective plus importante. »