Paul Pogba : La grosse annonce sur sa signature !

Libre de s’engager où bon lui semble depuis la fin de sa suspension, Paul Pogba pourrait prendre le chemin de la MLS. Le DC United, franchise basée à Washington aurait d’ailleurs la priorité sur une arrivée du milieu de terrain français. Mais pour Benoît Cheyrou, la star de 32 ans doit absolument poursuivre sa carrière en Europe.

Le 11 mars dernier, Paul Pogba connaissait une excellente nouvelle. Libre de tout contrat après son départ de la Juventus, le milieu de terrain français voyait sa suspension pour sa consommation de testostérone, s’achever. Libre de signer dans n’importe quel club, « La Pioche » semble disposer de plusieurs options, alors qu’il y a plusieurs mois, l’OM lui a fait un grand appel du pied.

Paul Pogba vers la MLS ?

Mais finalement, Paul Pogba pourrait rejoindre ses deux anciens coéquipiers de l’équipe de France Olivier Giroud et Hugo Lloris (Los Angeles FC) du côté de la MLS. En effet, il a été révélé au cours des dernières heures que le DC United, franchise basée à Washington, disposait de « droits de découverte » à son égard. Une règle propre à la MLS, et qui permet au DC United d’avoir la priorité sur une signature du Français par rapport aux autres franchises américaines. Cependant, pour certains observateurs, Paul Pogba a tout intérêt à rester en Europe.

« Il a encore quelques années devant lui pour jouer la Ligue des champions »

C’est notamment l’avis de Benoît Cheyrou. « Je pense que ce serait bien pour la MLS d’avoir un joueur comme Paul Pogba dans sa ligue. Paul Pogba se prépare depuis un moment, on connaît son amour pour les États-Unis… Mais je pense qu’il peut faire encore quelques bons matches en Europe pour rejoindre l’équipe de France, si c’est son objectif et son rêve. Il a encore quelques années devant lui pour jouer la Ligue des champions. Il a encore le temps. (…) Il faut y aller un peu plus tard. Je pense qu’il a encore quelques années à faire au plus haut niveau. Et le plus haut niveau pour moi ça reste les championnats européens », a ainsi lâché l’ancien joueur de l’OM au micro de RMC.