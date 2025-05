Crise à l’OM : De Zerbi annonce la fin !

La rédaction

La tempête semble s’éloigner de Marseille. Critiqué après des tensions internes, Roberto De Zerbi retrouve un vestiaire soudé à l’approche du sprint final. En stage à Rome, les joueurs de l’OM ont retrouvé le sourire, à quelques jours d’un choc décisif face au LOSC. Un tournant crucial dans la course à la Ligue des champions.

Avant le départ des joueurs de l’OM et ce fameux ritiro à Rome, Roberto De Zerbi et ses hommes étaient dans l’œil du cyclone après les révélations de la presse. De nombreux clashs avaient éclaté à l’OM et le coach italien aurait perdu la confiance de ses joueurs durant la crise de résultats qui a touché le club ces derniers mois.

La bonne ambiance est de retour !

Cependant, la bonne humeur semble revenue au beau fixe ces derniers jours, et RMC Sport révèle que si une crise a bel et bien eu lieu, elle appartient désormais au passé. Le média explique que l’entraîneur de l’OM a souligné la bonne ambiance qui règne actuellement en interne durant ce séjour à Rome.

L’OM prépare sa fin de saison

Une bonne nouvelle pour les supporters de l'OM à l’aube d’un match capital. Si les Olympiens sont toujours deuxièmes du championnat, ils n’ont que deux points d’avance sur le LOSC… qu’ils affrontent ce dimanche soir ! Le vainqueur de cette rencontre prendra une sérieuse option sur la qualification en Ligue des champions.