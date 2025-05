Pogba : La terrible annonce...

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Champion du monde en 2018 avec la France, Paul Pogba vient de voir sa suspension pour dopage arriver à son terme et peut rejouer au football. Son contrat avec la Juventus de Turin ayant été résilié en novembre, il doit trouver un nouveau club. Si certaines rumeurs le lient avec certaines équipes européennes, la réalité serait bien différente pour Pierre Ménès.

Absent des terrains depuis septembre 2023, Paul Pogba aura bien du mal à rebondir dans un grand club européen. A 32 ans et après cette grosse coupure dans sa carrière, le Français espère pourtant se relancer sous le feu des projecteurs et l'un de ses objectifs serait de retrouver sa place en Equipe de France. Pour Pierre Ménès, l'opération semble très compliquée à réaliser.

Retour impossible en Europe pour Pogba ?

Parfois évoqué du côté de l'OM, Paul Pogba ne devrait pas atterrir à Marseille a priori. Et ses chances de trouver un club intéressant à ses yeux en Europe sont assez faibles... « C'est extraordinaire le fantasme autour de Paul Pogba. Il n'a pas joué depuis trois ans. Il n'y a pas un club européen qui veut lui donner sa chance. Je ne sais pas quelles sont ses exigences financières, mais j'ose espérer qu'elles ne sont pas trop élevées » réagit d'abord Pierre Ménès sur sa chaîne YouTube.

Pogba vers de nouveaux horizons

Au vu de son profil, Paul Pogba pourrait toutefois susciter l'intérêt de plusieurs championnats étrangers, à commencer par la MLS ou encore l'Arabie saoudite. Quant à son objectif de le retrouver un jour parmi les Bleus, la route est très longue. « On est toujours dans le fantasme de le revoir en équipe de France. Moi, très franchement, je le dis depuis le début, seul l'Arabie Saoudite et la MLS sont des championnats qui pourraient l'accueillir et où il pourrait retrouver les terrains. De là à ce qu'il puisse prétendre à un retour un équipe de France, beaucoup d'eau doit couler sous les ponts » poursuit l'ancien consultant.