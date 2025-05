Pogba avec Griezmann : Le coup de tonnerre !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Grands amis de par leur cohabitation en équipe de France entre 2014 et 2022, Antoine Griezmann et Paul Pogba pourraient se retrouver sur le sol américain en Major League Soccer si l'on se fie aux informations circulant sur leurs éventuelles destinations respectives. Et pourtant, le rêve américain de Pogba doit continuer à ne rester qu'un rêve à l'instant T pour Benoît Cheyrou.

Depuis le 30 septembre 2024, Antoine Griezmann est retraité international, de son propre chef. Le champion du monde 2018 a pris la décision de faire un croix sur son rêve de Coupe du monde en Amérique du nord et notamment aux Etats-Unis en 2026. Cependant, son rêve américain pourrait se dessiner prochainement puisqu'un transfert en Major League Soccer à la prochaine intersaison est grandement évoqué dans la presse.

«On en parle pour Antoine Griezmann»

Même son de cloche pour Paul Pogba. Sans club quand bien même sa suspension pour dopage est arrivée à son terme en mars dernier, le milieu de terrain français entre autres annoncé à l'OM aurait passé un arrangement avec une franchise de Major League Soccer : DC United. Le club de Washington disposerait des droits de découverte du champion du monde d'après The Athletic.

De quoi engendrer une multitude de rumeurs pour la suite du feuilleton Pogba. Ex de l'OM et du Toronto FC, Benoît Cheyrou explique que les retrouvailles entre Paul Pogba et Antoine Griezmann ne devraient cependant pas avoir lieu en MLS.

« Ce serait bien pour la MLS d'avoir un joueur comme Paul Pogba dans sa ligue. Maintenant, je pense que Paul Pogba se prépare depuis un moment. On connaît son amour pour les Etats-Unis et ce pays. Mais je pense qu'il peut encore faire quelques bons matchs en Europe pour rejoindre l'équipe de France si c'est son objectif et son rêve. Il a encore quelques années pour jouer la Ligue des champions, il a encore le temps. Là, on en parle pour Antoine Griezmann par exemple, on voit Olivier Giroud, on voit Hugo Lloris qui sont là-bas et qui se régalent, j'en suis persuadé ».

«Il a encore quelques années à faire au plus haut niveau dans les championnats européens»

« Mais il faut y aller un peu plus tard et je pense qu'il a encore quelques années à faire au plus haut niveau dans les championnats européens ». a conclu Benoît Cheyrou en interview pour RMC Mercato. Pour rappel, Paul Pogba avait publiquement fait part de sa volonté de retrouver Antoine Griezmann notamment en sélection et de ce fait de le sortir de sa retraite. « Si je reviens, je lui fais un coup de fil direct. Je lui dis: ‘viens tout de suite, reviens’. Si je reviens en sélection, je lui fais un coup de fil direct ».