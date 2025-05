Transfert à 150M€ : Le rêve du PSG va se réaliser ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Il y a plusieurs mois, certaines sources révélaient que le PSG rêvait de recruter Rodrygo. En difficulté au cours des derniers mois du côté du Real Madrid, le phénomène brésilien pourrait changer d’air l’été prochain selon les dernières révélations de la presse espagnole. Un transfert serait donc possible, à hauteur de 150M€.

Le mercato estival du PSG pourrait être très animé. En effet, le club de la capitale, encore engagé en Ligue des Champions, va chercher à se renforcer tout en dégraissant son effectif. Malgré un secteur offensif bien renforcé par l’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia l’hiver dernier, un autre élément pourrait venir garnir l’attaque de Luis Enrique.

Le PSG rêve de Rodrygo

Il y a plusieurs mois, le journaliste de RMC Fabrice Hawkins révélait que le PSG et plus particulièrement Nasser Al-Khelaïfi rêvaient d’attirer Rodrygo dans la capitale. Auteur d’un très bon début de saison avec le Real Madrid, l’ailier brésilien a baissé en régime au cours des derniers mois. Ses prestations sont remises en cause du côté madrilène, alors que les Merengue pourraient s’en séparer contre un chèque de 150M€.

Le Brésilien songe à quitter Madrid

Ces dernières heures, MARCA a confirmé, ajoutant que Rodrygo songerait également à quitter le Real Madrid cet été. Davantage axé vers le collectif, le Brésilien de 24 ans serait déçu du système de stars présent dans la capitale espagnole. Reste désormais à savoir si le PSG dégainera une offre pour le phénomène...