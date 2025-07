Paul Pogba déjà de retour en Angleterre !

Libre de tout contrat depuis son départ de la Juventus le 1er décembre, Paul Pogba s'est engagé librement et gratuitement en faveur de l'AS Monaco sept mois plus tard. Alors que le club du Rocher a programmé un stage d'une semaine en Angleterre, Adi Hütter a convoqué l'ancien pensionnaire de Manchester United pour qu'il soit du voyage.

Adi Hütter a convoqué Paul Pogba

Selon les informations de L'Equipe, l'AS Monaco a programmé un stage d'une semaine en Angleterre. Et Adi Hütter - le coach monégasque - a choisi de faire appel à Paul Pogba pour cette préparation estivale outre-Manche. Comme précisé par le média français, le club du Rocher va affronter Coventry ce mercredi et Nottingham Forest trois jours plus tard.