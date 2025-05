Ousmane Dembélé, la déclaration d'amour... à Barcelone !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au FC Barcelone, Ousmane Dembélé n'a pas laissé que de bons souvenirs dans la mémoire des supporters du Barça. Ses blessures et sa maladresse en sont les raisons. Mais son talent en avait bluffé plus d'un dont son ancien entraîneur Xavi Hernandez. Le jeune prodige Lamine Yamal lui a rendu hommage.

Rien qu'en 2025, Ousmane Dembélé est déjà parvenu à mettre le ballon au fond des filets à 25 reprises sous le maillot du Paris Saint-Germain. Et lorsqu'il ne marque pas, le numéro 10 de Luis Enrique est plutôt altruiste en délivrant des passes décisives. Hormis les statistiques, Dembélé est le premier joueur à lancer le pressing de l'équipe de par son repositionnement à la pointe de l'attaque du champion de France.

Ousmane Dembélé en feu au PSG

Un rôle primordial d'Ousmane Dembélé dans l'animation offensive et défensive du PSG aux yeux des observateurs. Cette nouvelle version du champion du monde tricolore impressionne à l'étranger et notamment au sein de son ancien club. Joueur du FC Barcelone entre 2017 et 2023, Dembélé n'a jamais autant brillé qu'au PSG cette saison, mais a laissé un joli souvenir chez certains comme son ex-entraîneur Xavi Hernandez.

Ousmane Dembélé, l'élu en dehors du Barça pour Lamine Yamal

Le 29 avril 2023, Ousmane Dembélé était présent sur la pelouse du Camp Nou pendant la large victoire face au Betis Séville (4-0) pendant les débuts de Lamine Yamal avec le FC Barcelone. La nouvelle star de 17 ans du Barça a tenu un discours élogieux à l'égard de Dembélé au moment où Goal lui a demandé quel était son joueur préféré en dehors du Barça. « En ce moment, je pense que [Ousmane] Dembele ou Bukayo Saka se débrouillent très bien ».