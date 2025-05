Ousmane Dembélé - PSG : La grosse annonce avec un rappeur !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le PSG a validé son ticket pour la finale de la Ligue des Champions le 31 mai prochain à Munich en disposant d’Arsenal (2-1) ce mercredi soir au Parc des Princes. Entré en jeu en seconde période et passeur décisif, Ousmane Dembélé a fait une grosse annonce dans une vidéo avec le rappeur Sam’s.

Le PSG en finale de la Ligue des Champions. Pour la deuxième fois de son histoire après 2020, le club de la capitale aura l’occasion de soulever la C1. Pour cela, Paris a disposé d’Arsenal ce mercredi soir au Parc des Princes (2-1, 3-1 sur l’ensemble des deux rencontres). Touché lors du match aller la semaine dernière, Ousmane Dembélé a néanmoins fait son apparition lors du second acte.

Dembélé encore décisif

Ayant remplacé Bradley Barcola, le numéro 10 du PSG, candidat légitime au Ballon d’Or, s’est illustré en étant une fois de plus décisif avec une passe décisive pour Achraf Hakimi. Pas encore totalement remis, Ousmane Dembélé rêve de remporter la Ligue des Champions, mais n’oublie pas qu’il reste encore un gros match face à l’Inter Milan à gagner.

« Il reste un match. On reste concentré ! »

Dans une vidéo publiée par le rappeur Sam’s sur Instagram, Dembélé tout sourire, prévient : « Attends, attends, attends. Il reste un match. On reste concentré ! On attend le 31 mai, mais on est concentré ! ».