«On voulait se battre avec moi», la grosse révélation à l’OM !

La rédaction

Ancien buteur de l’OM, Bafétimbi Gomis s’est confié sur son unique saison marseillaise, marquée par ses 21 buts et une forte pression populaire. Dans une interview pour La Minute OM, l’ex-international tricolore révèle avoir été confronté à une atmosphère électrique… jusqu’à se faire menacer à la Commanderie malgré ses bonnes performances.

Formé à l’ASSE, Bafétimbi Gomis n’a pas peur des rivalités en Ligue 1. L’attaquant tricolore a ensuite rejoint l’OL, où il jouera cinq saisons. Après deux ans passés en Angleterre, à Swansea, Bafétimbi Gomis a rejoint l’OM, en prêt, où il ne jouera qu’une année. Une année qui a marqué autant les supporters que le buteur, qui avait réussi une grande saison. L’ancien attaquant de l’OM a inscrit 21 buts et délivré 4 passes décisives, toutes compétitions confondues.

Le passage de Gomis à l’OM

Dans une interview donnée pour le média La Minute OM, Bafétimbi Gomis est revenu sur son passage à l’OM et sur l’attente de résultats autour des buteurs qui y passent : «J’aurais voulu, peut-être, jouer un peu plus, ou plus tôt à l’OM, parce que c’est un club qui m’a fait découvrir certaines choses, certaines qualités qui étaient en moi, c’est-à-dire le leadership, cette personnalité. Ça passe ou ça casse là-bas. C’est pour ça que j’ai marqué 20 buts là-bas, alors qu’avant j’étais un attaquant de 10 buts.»

«On est venu me chercher à la Commanderie»

Bafétimbi Gomis en profite pour faire une révélation assez folle sur son passage à l’OM :

«À l’OM tu n’as pas le temps de jouer avec ta zone de confort. Même quand j’avais marqué 20 buts, on est venu me chercher à la Commanderie pour se battre avec moi. Mais c’est rien, on en rigole, c’est l’OM. Maintenant que c’est fini, on me remercie, mais tant que j’avais le maillot de l’OM, on me disait : “Non, on peut toujours faire plus.”» explique l’ancien buteur olympien pour La Minute OM.