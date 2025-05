Transfert à 28M€ : Il veut signer à l'OM, le vestiaire balance !

Amadou Diawara

Engagé jusqu'au 30 juin 2028 avec le RC Lens, Facundo Medina serait dans le viseur de l'OM, qui aimerait boucler un transfert cet été. Interrogé sur l'avenir de son compatriote argentin, Leonardo Balerdi a affirmé qu'il voulait le rejoindre à Marseille. De surcroit, le capitaine de l'OM a totalement validé la signature de Facundo Medina.

Désireuse de renforcer sa défense centrale, la direction de l'OM aurait coché le nom de Facundo Medina, qui fait le plus grand bonheur du RC Lens. En effet, le club présidé par Pablo Longoria aimerait boucler le transfert de l'international argentin lors du prochain mercato estival.

OM : Balerdi valide le transfert de Medina

D'après les dernières indiscrétions de Mohamed Toubacher-Ter, le RC Lens serait ouvert à l'idée de vendre Facundo Medina. Alors que leur numéro 14 est engagé jusqu'au 30 juin 2028, les Sang-et-Or auraient même fixé un prix pour son transfert. En effet, le club emmené par Will Still réclamerait une somme comprise entre 24 et 28M€ pour laisser filer Facundo Medina. Mais quelle est la position du défenseur de 25 ans ?

«Il aimerait jouer ici»

Lors d'un entretien accordé à ici Provence (France Bleu), Leonardo Balerdi s'est livré sur l'avenir de Facundo Medina. D'après le capitaine de l'OM, son compatriote argentin veut le rejoindre à Marseille cet été. « Sur le caractère argentin on parle souvent de Facundo Medina, le défenseur de Lens, il paraît qu'il veut venir à l'OM. C'est vrai ? Oui, j'ai une bonne relation avec lui et je lui dis toujours de venir ici. Et lui, il aimerait jouer ici. J'en parle un peu avec Mehdi Benatia. Pour moi, il est magnifique avec le ballon. Il a le caractère, et je sais qu'il peut jouer ici, au Vélodrome. Donc oui, j'aimerais qu'il vienne, pour lui et pour l'OM », a déclaré Leonardo Balerdi.