Luis Enrique : Le cadeau spécial au PSG !

Alexis Brunet

La fin de saison du PSG va être particulièrement mouvementée. Le club de la capitale aura deux finales à gérer, en Coupe de France et en Ligue des champions, mais il ne faut pas oublier la Ligue 1. Pour gérer au mieux la récupération de ses stars, Luis Enrique devrait faire la part belle aux jeunes issus du centre de formation pour les deux dernières journées de championnat.

Mercredi soir, le PSG a décroché son billet pour Munich. Le club de la capitale disputera la deuxième finale de Ligue des champions de son histoire et les Parisiens peuvent donc encore rêver d’un hypothétique triplé. En effet, les coéquipiers de Marquinhos joueront également la finale de la Coupe de France, face à Reims, le 24 mai prochain.

Luis Enrique va faire appel aux jeunes

Forcément, l’objectif prioritaire du PSG en cette fin de saison est la Ligue des champions. Luis Enrique espère que ses hommes arriveront en forme olympique à Munich et, selon RMC Sport, l’entraîneur espagnol sait comment faire. Lors des deux derniers matches de Ligue 1, le coach parisien devrait faire appel à de nombreux jeunes joueurs. Ces derniers auront l’occasion de se montrer, avant de peut-être participer à la Coupe du monde des clubs cet été.

Plusieurs cadres au repos contre Montpellier

Ce samedi, le PSG se déplace sur la pelouse du MHSC pour l’avant-dernière journée de Ligue 1. Pour l’occasion, le club de la capitale a déjà annoncé que sept cadres ne feront pas le voyage à Montpellier et le groupe parisien devrait donc être très jeune. Ce vendredi, les jeunes Quentin Ndjantou, Wassim Slama et Martin James se sont entrainés avec les professionnels et pourraient donc gratter une première apparition en Ligue 1.