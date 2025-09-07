Ousmane Dembélé : Kylian Mbappé annonce une grosse bagarre !

Alexis Brunet

Cette saison, Ousmane Dembélé est annoncé comme le grand favori pour remporter le Ballon d’or. Une récompense qui ne devrait donc pas revenir à un certain Kylian Mbappé, mais le joueur du Real Madrid semble bien décidé à tenir tête au PSG et à son ami dans le futur, en remportant tous les trophées possibles.

Le 22 septembre prochain, le nom du nouveau Ballon d’or sera officiellement connu. La prestigieuse récompense ne devrait pas échapper à un joueur du PSG, vu la saison historique du club de la capitale. Meilleur buteur parisien de la saison, Ousmane Dembélé fait figure de grand favori.

« Il faut se battre pour tous les trophées possibles » La saison dernière le PSG a presque remporté tous les trophées, mais cela sera plus compliqué cette année. En effet, Kylian Mbappé compte bien embêter le PSG et Ousmane Dembélé en s'accaparant tous les titres possibles, comme il l’a confié à la journaliste Anne-Sophie Lapix lors d’une interview diffusée sur M6. « Il faut se battre pour tous les trophées possibles, tout ce que je veux c’est d’aider mes équipes à gagner parce que je connais la sensation de victoire, ce que ça fait de gagner et c’est une sensation incroyable. C’est pour ça qu’on travaille tout le temps, qu’on fait des sacrifices pour essayer d’arriver à ce moment-là. C'est sûr que c’est une année très importante mais le plus important, je pense que c’est d’aller étape par étape, de ne pas voir trop loin, de ne pas voir trop gros. La première étape, c’est surtout de gagner les matchs parce que ce sont les matchs qui vous font gagner les titres, ce sont les titres qui vous ramènent des trophées individuels ou collectifs et ce sont les trophées qui vous font rentrer dans l’histoire, donc on est vraiment concentrés, que ce soit avec le Real Madrid et avec la sélection. »