Mbappé - PSG : L’annonce «spéciale» en plein clash !

Alexis Brunet

Depuis des mois, Kylian Mbappé est en conflit avec le PSG, à qui il réclame notamment 55M€ pour des primes et des salaires soi-disant non versés. Malgré ce différend, cela n’empêche pas l’attaquant du Real Madrid de se réjouir pour son ancien club, qui a gagné la Ligue des champions la saison dernière.

Après des années de galères et de combats, le PSG a enfin touché le Graal. La saison dernière, le club de la capitale a brillé dans toutes les compétitions mais il a surtout mis la main sur la première Ligue des champions de son histoire. Les Parisiens ont offert un véritable récital à leurs supporters, puisqu’ils se sont imposés 5-0 contre l’Inter Milan.

Mbappé félicite le PSG Ce titre a donc ravi les supporters du PSG, mais également un certain Kylian Mbappé. Lors d’une interview accordée à la journaliste Anne-Sophie Lapix sur M6, le joueur du Real Madrid a affirmé qu’il était très content que son ancien club ait enfin mis la main sur le précieux trophée. « J’étais content parce que j’ai pas mal d’amis dans l’équipe. C’est un club qui a beaucoup compté pour moi. C’est le club où je suis resté le plus longtemps pour le moment dans ma carrière. C’est spécial pour les Parisiens, pour les supporters. C’était la suite logique. On était proche les années précédentes et eux ont réussi. Le Paris Saint-Germain va passer dans une autre sphère. »