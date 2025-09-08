Ousmane Dembélé : Clash avec le PSG, le coupable est désigné ?

Alexis Brunet

Depuis quelques jours, les relations entre le PSG et l’équipe de France sont plus que compliquées, suite à la blessure d’Ousmane Dembélé. Le club de la capitale a pesté contre le staff des Bleus et un homme apparaît comme le principal coupable de cette affaire, il s’agit du médecin de l’équipe de France, Frank Le Gall.

Lors du prochain match de Ligue 1 du PSG, il ne servira à rien de chercher Ousmane Dembélé sur la pelouse ou sur le banc de touche. L’attaquant se trouvera en tribune, non pas à cause d’une suspension, mais à cause d’une blessure. Face à l’Ukraine vendredi, le numéro dix parisien est sorti blessé en fin de match, alors qu’il était entré à la mi-temps.

Tensions maximums entre le PSG et Didier Deschamps Selon le dernier bilan, Ousmane Dembélé devrait manquer entre six et huit semaines de compétition. Un énorme coup dur pour le PSG qui devra faire sans son joueur fétiche lors de plusieurs chocs, notamment contre l’OM et le FC Barcelone. Le club de la capitale a donc fait part de son mécontentement à Didier Deschamps et les relations entre le sélectionneur et l’état-major parisien sont donc très compliquées en ce moment.