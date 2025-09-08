Ousmane Dembélé : Clash avec le PSG, le coupable est désigné ?

Depuis quelques jours, les relations entre le PSG et l’équipe de France sont plus que compliquées, suite à la blessure d’Ousmane Dembélé. Le club de la capitale a pesté contre le staff des Bleus et un homme apparaît comme le principal coupable de cette affaire, il s’agit du médecin de l’équipe de France, Frank Le Gall.
Lors du prochain match de Ligue 1 du PSG, il ne servira à rien de chercher Ousmane Dembélé sur la pelouse ou sur le banc de touche. L’attaquant se trouvera en tribune, non pas à cause d’une suspension, mais à cause d’une blessure. Face à l’Ukraine vendredi, le numéro dix parisien est sorti blessé en fin de match, alors qu’il était entré à la mi-temps.
Tensions maximums entre le PSG et Didier Deschamps
Selon le dernier bilan, Ousmane Dembélé devrait manquer entre six et huit semaines de compétition. Un énorme coup dur pour le PSG qui devra faire sans son joueur fétiche lors de plusieurs chocs, notamment contre l’OM et le FC Barcelone. Le club de la capitale a donc fait part de son mécontentement à Didier Deschamps et les relations entre le sélectionneur et l’état-major parisien sont donc très compliquées en ce moment.
Frank Le Gall le vrai responsable ?
Mais dans cette affaire, Didier Deschamps ne serait peut-être pas le vrai responsable. Le tort pourrait être dû à Frank Le Gall, le médecin de l’équipe de France. C’est ce dernier qui a confirmé au sélectionneur qu’Ousmane Dembélé était apte. Comme le rapporte le journal Le Parisien, le médecin avait déjà été chargé par le passé par certains grands joueurs des Bleus. En 2014, il avait notamment remis en cause le protocole médical du Bayern Munich concernant le forfait de Franck Ribéry pour le Mondial au Brésil. S’en était par la suite suivi une passe d’armes entre l’ancien Bavarois et Le Gall. Ce dernier avait également été pointé du doigt en 2022 par l’agent de Karim Benzema, Karim Djaziri, qui avait regretté un diagnostic précipité du docteur, qui avait acté le forfait du buteur pour la Coupe du monde 2022.